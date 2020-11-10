Трамп запятнал имидж США: Иран

Рабии сегодня на своей пресс-конференции назвал президентские выборы в США одними из важнейших событий на прошлей неделе в международной арене.
«У Ирана четкая политика по властям США, как мы уже неоднократно заявляли, мы имеем дело с политикой, а не с политиками. На этот раз сам американский народ сказали «нет» расизму, сексизму, беззаконию и глобальным беспорядкам на недавних выборах», отметил он.
По его словам, американский народ хорошо поняли, что бесчеловечные действия администрации США за последние 4 года нанесли серьезный ущерб имиджу и положению Соединенных Штатов.
Он назвал фактом, что в большинстве стран мира люди довольны этим выбором американского народа. «Они сказали «нет» антиглобальной политике администрации Трампа.
Рабии выразил надежду, что следующая администрация США будет достойным представителем взглядов и мнений американского народа и пересмотрит действия предыдущей администрации по нарушению международных договоров.
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Тегеран, 10 ноября, ИРНА – Официальный представитель иранского правительства Али Рабии во вторник заявил, что Дональд Трамп запятнал имидж США у общественного мнения в мире и Соединенных Штатах за последние четыре года.
Рабии сегодня на своей пресс-конференции назвал президентские выборы в США одними из важнейших событий на прошлей неделе в международной арене.
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