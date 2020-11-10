Рухани сегодня выступит с речью на 20-м заседании Совета глав государств ШОС

Планируется на этом заседании обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов.

Руководитель отдела общественной дипломатии и СМИ посольства Исламской Республики Иран в Москве Масуд Афшари заявил, что президент Ирана Хасан Рухани как наблюдатель 10 ноября выступит с речью на 20-м заседании Совета глав государств ШОС.

19-е заседание Совета глав государств ШОС 13-14 июня 2019 года прошел в Бишкеке с участием 11 стран, включая Иран как государство-наблюдатель.

Предстоящий саммит завершит председательство Российской Федерации в ШОС в 2019–2020 гг.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

В июне 2016-го ШОС расширила свои границы — были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. У Ирана, как и у еще ряда стран — Белоруссии, Монголии, Афганистана, в ШОС пока статус наблюдателя. Но Иран многие годы упорно добивается статуса полноправного участника.

Членство Ирана в Шанхайской организации сотрудничества предоставляет много возможностей и достижений как для Исламской Республики Иран, так и других членов в экономической области. Иран может использовать этот потенциал, с одной стороны, для укрепления и усиления своих позиций в регионе и обеспечения национальных интересов, а с другой стороны, для ускорения экономического сотрудничества со странами-членами организации.