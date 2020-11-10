Иран подчеркнул необходимость привлечения к ответственности убийц генерала Сулеймани

Мохаммад Садатинежад, атташе по правам человека иранской делегации в Женеве, на встрече, посвященной ситуации с правами человека в Соединенных Штатах, ссылаясь на долгую историю серьезных нарушений прав человека в этой стране, предложил Вашингтону прекратить эти действия и попытаться компенсировать их.

‌Большое количество делегатов на встрече также выразили озабоченность по поводу систематического нарушения прав меньшинств, особенно чернокожих, в США.

Генерал Сулеймани был убит 3 января по приказу Дональда Трампа в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.