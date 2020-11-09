Министр энергетики Ирана передал послание Рухани Эмиру Катара

Министр энергетики и сопредседатель совместной Ирано-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству провел в понедельник встречу с Эмиром Катара и передал ему письменное послание от президента Рухани.

В послании отмечается, что иранская сторона готова к реализации договорённостей, достигнутых в прошлом году во время визита шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Тегеран.

Во время встречи министр энергетики поблагодарил правительство Катара за его медицинскую помощь, оказанную Ирану в борьбе с пандемией коронавируса (Covid-19).

Эмир Катара, в свою очередь назвал Иран стратегическим партнером Катара. "Мы считаем Иран нашим стратегическим партнером, и сотрудничество между Катаром и Исламской Республикой Иран имеет для нас особое значение; Надеемся, что отношения между двумя странами с каждым годом будут расширяться", подчеркнул он.