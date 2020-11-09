Эпоха Трампа закончилась с помощью стратегии сопротивления политике максимального давления

Об этом заявил в понедельник первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с членами ассоциации этнического союза Ирана.

"Смена президента в США не означает изменения политики страны по отношению к иранскому народу, но враждебность Трампа к иранскому народу была беспрецедентной, сформированной под влиянием сионистов, саудовцев и экстремистских группировок в США", указал Джахангири.

"Вражда США с Ираном дошла до того, что, по их словам, они начали экономическую войну против иранского народа, и их целью был крах Исламской Республики или экономики страны", сказал он отметив, что с помощью стратегии сопротивления политике максимального давления эпоха Трампа закончилась, но иранская нация и Исламская Республика Иран все еще живут с гордостью.