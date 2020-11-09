Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии

"В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован, заметно снижен и уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в режиме видеоконференции.