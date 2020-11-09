9 нояб. 2020 г., 13:05
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Иран предупредил нарушителей границ о жестких мерах в ответ на обстрелы

Иран предупредил нарушителей границ о жестких мерах в ответ на обстрелы

Тегеран, 9 ноября, ИРНА – В случае нарушения любым летательным аппаратом воздушного пространства Исламской Республики Иран, мы решительно ответим на нарушителей границ, заявил замкомандира базы ПВО "Хатам аль-Анбия" бригадный генерал Гадер Рахимзаде в понедельник.

"В настоящее время размещены системы ПВО армии и КСИР Ирана на пограничных пунктах провинции Ардебиль, в частности в городах Парсабад и Асландуз", отметил он, посещая приграничные районы города Парсабад на северо-западе Ирана.
По его словам, Иран круглосуточно следит за развитием событий в Нагорном Карабахе, чтобы установить безопасность на северных границах провинции Ардебиль.
Военные действия между силами Азербайджана и Армении, которые начались 27 сентября, на линии соприкосновения продолжаются. Стороны уже третий раз объявили о примирении. Последний режим прекращения огня вступили в силу с 8:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.
С начала конфликта северо-западные приграничные районы Ирана были под случайным обстрелом двух сторон.

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