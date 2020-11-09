Иранский политик назвал убийство генерала Сулеймани стратегической ошибкой Белого дома

Он на встрече с послом Великобритании в Тегеране Рабом Макэйром отметил, что убийство генерала Сулеймани был стратегической ошибкой Белого дома, указав на помощи Ирана Ираку и Сирии в борьбе с терроризмом.

Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

Амир-Абдоллахиан также подверг критику произвольные действия США и их союзников, противоречащие миру и безопасности, инструментальное использование терроризма и попытки для распада мусульманских стран. По его словам, такие акты нарушают международный процесс мира и энергобезопасность.

Иранский дипломат назвал беспочвенные обвинения некоторых британских властей в адрес Ирана неконструктивными в отношениях двух стран, призвав Лондон к выполнению своих обязательств перед Тегераном.

Спецпомощник спикера иранского парламента по международным делам также заявил, что Тегеран считает дипломатические переговоры по СВПД выгодными, но "диалог для диалога" – эта бесплодная и повторная игра.

Британский посол на этой встрече заявил об усилиях посольства Великобритании для укрепления дружеских парламентских связей между двумя странами.

Он в очередной раз объявлял о поддержке Лондоном ядерного соглашения.

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