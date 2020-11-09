Глава МИД Ирана призвал соседей к диалогу после ухода Трампа

"Через 70 дней Трамп уйдет, но мы с нашими соседями остаёмся здесь навсегда", написал Зариф в Twitter, добавив, что ставки на зарубежные для обеспечения безопасности никогда не считаются хорошим риском.

"Мы протягиваем руку соседям для диалога ради разрешения разногласий", отметил он, подчеркнув: "Только вместе мы построим лучшее будущее для всех".

Зариф также написал подобное послание на арабском языке в Twitter.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у новой администрации США появилась возможность исправить прошлые ошибки и вернуться к выполнению международных договорённостей.