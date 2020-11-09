9 нояб. 2020 г., 09:11
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Глава МИД Ирана призвал соседей к диалогу после ухода Трампа

Глава МИД Ирана призвал соседей к диалогу после ухода Трампа

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал стран-соседей к сотрудничеству и диалогу после ухода с поста президента США Дональда Трампа.

"Через 70 дней Трамп уйдет, но мы с нашими соседями остаёмся здесь навсегда", написал Зариф в Twitter, добавив, что ставки на зарубежные для обеспечения безопасности никогда не считаются хорошим риском.
"Мы протягиваем руку соседям для диалога ради разрешения разногласий", отметил он, подчеркнув: "Только вместе мы построим лучшее будущее для всех".
Зариф также написал подобное послание на арабском языке в Twitter.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у новой администрации США появилась возможность исправить прошлые ошибки и вернуться к выполнению международных договорённостей.

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