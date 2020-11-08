Танкер Artavil, принадлежащий национальной иранской танкерной компании, зашел в ISOICO на ремонт

Танкер Artavil имеет размеры 248 метров в длину, 43 метра в ширину, 19 метров в высоту и весит 56 000 тонн.

Этот танкер должен пройти капитальный и подводный ремонт, в том числе в главном двигательном отсеке, замену магистральных труб на палубе и генераторов на ней, продолжение такого ремонта может обеспечить устойчивую занятость в регионе.

Комплекс судостроения и морской промышленности Ирана (ISOICO) - иранская судостроительная верфь, расположенная в Персидском заливе, действующий как судостроитель и судоремонтник различных типов судов и морских сооружений. ISOICO является дочерней компанией IDRO.