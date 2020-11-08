8 нояб. 2020 г., 22:54
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News Code: 84103483
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Танкер Artavil, принадлежащий национальной иранской танкерной компании, зашел в ISOICO на ремонт

Танкер Artavil, принадлежащий национальной иранской танкерной компании, зашел в ISOICO на ремонт

Тегеран, 8 ноября, ИРНА - Танкер Artavil, принадлежащий Национальной иранской танкерной компании (NITC зашел в Комплекс судостроения и морской промышленности Ирана (ISOICO) для капитального и подводного ремонта.

Танкер Artavil имеет размеры 248 метров в длину, 43 метра в ширину, 19 метров в высоту и весит 56 000 тонн.

Этот танкер должен пройти капитальный и подводный ремонт, в том числе в главном двигательном отсеке, замену магистральных труб на палубе и генераторов на ней, продолжение такого ремонта может обеспечить устойчивую занятость в регионе.

Комплекс судостроения и морской промышленности Ирана (ISOICO) - иранская судостроительная верфь, расположенная в Персидском заливе, действующий как судостроитель и судоремонтник различных типов судов и морских сооружений. ISOICO является дочерней компанией IDRO.

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