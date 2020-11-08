Спецпредставитель генсека ООН по Афганистану встретилась с Аракчи

В ходе встречи обсуждались события в Афганистане, политическая ситуация в области безопасности в этой стране, а также последние события в мирном процессе и проблемы, возникшие в ходе межафганских переговоров, которые в настоящее время ведутся в Дохе.

Ссылаясь на тесные отношения между Ираном и Афганистаном, Аббас Аракчи подтвердил поддержку Исламской Республикой Иран мирного процесса, осуществляемого афганским правительством, и участие всех политических групп, включая Талибан, а также необходимость защиты достижений афганского народа в частности, за последние два десятилетия в конституции и ее демократических структурах.

Миссия ООН по содействию Афганистану (англ. United Nations Assistance Mission in Afghanistan) — политическая миссия ООН, созданная 28 марта 2002 года по просьбе правительства Афганистана для оказания помощи в создании основ устойчивого мира и развития. Учреждена резолюцией 1401 Совета Безопасности ООН. В 2017 году мандат миссии продлили до 17 марта 2018 года резолюцией 2344, в дальнейшем продлили до 17 марта 2019 года.