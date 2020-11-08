Иран призвал новых лидеров Белого дома соблюдать новые условия международной системы

«Провал Дональда Трампа и приветствие этого события американским народом и большей частью мира означает, что эпоха одностороннего подхода, экстремизма, напряженности, нарушения обязательств и нарушения прав наций закончилась», - отметил он.

«Четыре года разрушительной внешней политики администрации Трампа могут стать уроком для новых лидеров Белого дома, чтобы они воспользовались возможностью изменить неправильную политику США и смириться с новыми условиями международной системы», - добавил он.