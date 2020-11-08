8 нояб. 2020 г., 22:30
Journalist ID: 2388
News Code: 84103471
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Иран призвал новых лидеров Белого дома соблюдать новые условия международной системы

Иран призвал новых лидеров Белого дома соблюдать новые условия международной системы

Тегеран, 8 ноября, ИРНА - Глава администрации президента Махмуд Ваези призвал новых лидеров Белого дома изменить подход и исправить неправильную политику Соединенных Штатов.

«Провал Дональда Трампа и приветствие этого события американским народом и большей частью мира означает, что эпоха одностороннего подхода, экстремизма, напряженности, нарушения обязательств и нарушения прав наций закончилась», - отметил он.

«Четыре года разрушительной внешней политики администрации Трампа могут стать уроком для новых лидеров Белого дома, чтобы они воспользовались возможностью изменить неправильную политику США и смириться с новыми условиями международной системы», - добавил он.

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