8 нояб. 2020 г., 19:57
Journalist ID: 2388
News Code: 84103375
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Политик: Иран поддерживает правительство и великую нацию Афганистана

Политик: Иран поддерживает правительство и великую нацию Афганистана

Тегеран, 8 ноября, ИРНА - Советник верховного лидера по международным делам Али-Акбар Велаяти сказал, что у двух народов, Ирана и Афганистана, есть много цивилизационных, исторических и культурных общих черт, и Иран поддерживает правительство и народ Афганистана.

Али-Акбар Велаяти на встрече с главой миссии по содействию Афганистану Деборой Лайонс отметил, что «У двух народов, Ирана и Афганистана, много общего с точки зрения цивилизации, истории и культуры, и Иран поддерживает правительство и народ Афганистана. Мы должны предпринять шаги вместе с Организацией Объединенных Наций для привлечения международной поддержки».

«Организация Объединенных Наций всегда стремилась к миру в Афганистане, и Исламская Республика Иран, как важный сосед Афганистана, всегда подчеркивала необходимость мира в этой стране и обеспечивала необходимую поддержку и готовность к сотрудничеству в распространении мира и стабильности в этой стране», - сказал он.

На этой встрече Лайонс также подчеркнул необходимость устранения препятствий и попыток продвинуть вперед переговоры между афганскими сторонами и призвал к очень важной и стратегической роли Исламской Республики Иран в этом процессе. «Иран, как ключевой сосед Афганистана, занимает очень важное положение в регионе. И мы очень надеемся на помощь Ирана в мирном процессе афганских сторон», - указал он.

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