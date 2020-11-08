8 нояб. 2020 г., 13:53
Journalist ID: 2390
News Code: 84102987
0 Persons

Tags

Фильм «Солнце» представит Иран на «Оскаре 2020»

Фильм «Солнце» представит Иран на «Оскаре 2020»

Тегеран, 8 ноября, ИРНА - Иранский оскаровский комитет принял решение отправить от Ирана на «Оскар» фильм «Солнце» режиссера Маджида Маджиди.

Среди других претендентов были «Ореховое дерево» Мохаммад-Хоссейна Махдавиана и «Ялда» Масуда Бахши.
Ранее иранский фильм «Солнце» режиссера Маджида Маджиди получил премию «Волшебный фонарь» на 77-м Венецианском кинофестивале. Актер фильма «Солнце» Рухолла Замани также получил премию «Марчелло Мастроянни» как лучший молодой актер на этом кинофестивале.
Иранский фильм «Солнце» - это история работающих детей, которые ищут сокровища, но не подозревают, что это сокровище они сами.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
 

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =