Дипломат: Нарушение международных договоров и поддержка терроризма были частью политики Трампа

«Наконец, с объявлением результатов выборов в США закончился период президентства Трампа и его авантюрной и воинственной команды», - написал он Twitter.

«Нарушения международных договоров - от экологических до экономических и бесчеловечных санкций против иранского народа, а также поддержка терроризма и расизма - были частью политики Трампа», - отметил он.

«Я надеюсь, что мы увидим изменение деструктивной политики Америки и возврат к международному праву, обязательствам и уважению к нациям», - добавил он.