8 нояб. 2020 г., 10:55
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News Code: 84102624
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Дипломат: Нарушение международных договоров и поддержка терроризма были частью политики Трампа

Дипломат: Нарушение международных договоров и поддержка терроризма были частью политики Трампа

Тегеран, 8 ноября, ИРНА - Первый вице-президент Исхак Джахангири заявил, что нарушение международных договоров, от экологических до экономических и бесчеловечных санкций против иранского народа, а также поддержка терроризма и расизма были частью политики Трампа.

«Наконец, с объявлением результатов выборов в США закончился период президентства Трампа и его авантюрной и воинственной команды», - написал он Twitter.

«Нарушения международных договоров - от экологических до экономических и бесчеловечных санкций против иранского народа, а также поддержка терроризма и расизма - были частью политики Трампа», - отметил он.

«Я надеюсь, что мы увидим изменение деструктивной политики Америки и возврат к международному праву, обязательствам и уважению к нациям», - добавил он.

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