"Американский бык" признан лучшим фильмом на кинофестивале в Арлингтоне

«Американский бык» также наминирован за лучший фильм 13-го кинофестиваля детского кинофестиваля в ОАЭ, стал лучшим фильмом на 27-м международном кинофестивале "Sugardi altrove" в Италии и на кинофестивале "Dhuka" в Бангладеше.
Кроме этого, эта картина также была показана на таких кинофестивалях, как "Osnabrueck" в Германии, "Olympia" в Греции, "Oberhousen" в Германии, "fifak" в Тунисе, "film on" в Белгии, "mikrofaf" в Сербии, "Buff" в Швеции, "Eberswalde" в Германии, "Planos" в Португалии, "MovieValley" в Италии, "Arica Nativa Rural" в Чилии и "Lublin" в Польше.
Фильм рассказывает о мальчике, которого зовут Сахеб. У него единственный американский бык в деревне.
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Тегеран, 7 ноября, ИРНА - Иранский короткометражный фильм "Американский бык" режиссера Асемана Туси признан лучшим фильмом на Arlington International Film Festival в США.
«Американский бык» также наминирован за лучший фильм 13-го кинофестиваля детского кинофестиваля в ОАЭ, стал лучшим фильмом на 27-м международном кинофестивале "Sugardi altrove" в Италии и на кинофестивале "Dhuka" в Бангладеше.
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