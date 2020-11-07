"Американский бык" признан лучшим фильмом на кинофестивале в Арлингтоне

«Американский бык» также наминирован за лучший фильм 13-го кинофестиваля детского кинофестиваля в ОАЭ, стал лучшим фильмом на 27-м международном кинофестивале "Sugardi altrove" в Италии и на кинофестивале "Dhuka" в Бангладеше.

Кроме этого, эта картина также была показана на таких кинофестивалях, как "Osnabrueck" в Германии, "Olympia" в Греции, "Oberhousen" в Германии, "fifak" в Тунисе, "film on" в Белгии, "mikrofaf" в Сербии, "Buff" в Швеции, "Eberswalde" в Германии, "Planos" в Португалии, "MovieValley" в Италии, "Arica Nativa Rural" в Чилии и "Lublin" в Польше.

Фильм рассказывает о мальчике, которого зовут Сахеб. У него единственный американский бык в деревне.

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