Объем экспорта Ирана в соседние страны составил $14 млрд



Об этом заявил в субботу заместитель директора по управлению персоналом таможни Ирана Ахмед Закери.

По его словам, объем внешней торговли Ирана за семь месяцев составил $38 млрд.

"При этом на импорт приходился около $20 млрд, а на экспорт – около $18 млрд", уточнил Закери.

При этом он отметил, что $14 млрд товаров было экспортировано в соседние страны с целью обхода американских санкций.

Закери добавил, что за отчетный период больше всего Иран экспортировал товаров в Ирак, Китай, ОАЭ, Турцию и Афганистан.