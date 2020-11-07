Объем экспорта Ирана в соседние страны составил $14 млрд

Об этом заявил в субботу заместитель директора по управлению персоналом таможни Ирана Ахмед Закери.
По его словам, объем внешней торговли Ирана за семь месяцев составил $38 млрд.
"При этом на импорт приходился около $20 млрд, а на экспорт – около $18 млрд", уточнил Закери.
При этом он отметил, что $14 млрд товаров было экспортировано в соседние страны с целью обхода американских санкций.
Закери добавил, что за отчетный период больше всего Иран экспортировал товаров в Ирак, Китай, ОАЭ, Турцию и Афганистан.
Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Общий объем экспорта из Ирана в первые семь месяцев текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2020 года) составил 18 млрд, 14 из которого было экспортировано в соседние страны.
Your Comment