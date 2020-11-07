Иран надеется, что США вернутся к выполнению своих международных обязательств, заявил Рухани

"Мы надеемся, что опыт трех последних лет послужит им уроком, и новое правительство США примет исполнение законов и соглашений и вернется к своим обязательствам", сказал иранский президент.

Рухани также выразил надежду, что те, кто вводит санкции, осознают неправильность этого пути, который не приведет к достижению их целей. "Иранская нация продолжит терпеть и сопротивляться до тех пор, пока противная сторона не вернется к исполнению законов и соглашений", подчеркнул президент.