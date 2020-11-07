Ислам выступает против оскорбления святынь и культуры народов

Участники этой видеоконференции назвали ислам религией мира, милосердия, разумности и мысли и заявили: «Те, кто убивает невинных людей в результате террора и преступлений, не является мусульманином».
Участники видеоконференции подчеркнули, что террористические группировки — дело рук Запада и США и, как признавались официальные лица США, они сами создали и поддерживают эти террористические группы.
Нафигулла Аширов, Глава духовного управления мусульман азиатской части России, Кифах Бата, Верховный муфтий Волгограда, Мукаддас Бибарсов, муфтий Москвы, Анар Рамазанов, Глава столичной общины «Кяусар» и Глава центрального офиса муфтията, Дамир Хайретдинов, бывший Ректор Московского исламского университета, и Мухаммад Рагимов, Муфтий Ени Горск были гостями этого заседания от Российской Федерации.
Худжат аль-ислам Муджтахид Шабестари, член Совета по определению политической целесообразности Ирана и председатель Совета свещенников Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт, Худжат аль-ислам Ахтари, председатель Международного фонда Ашура, Казем Джалали, Посол Исламской Республики Иран в РФ, Худжат аль-ислам Акбари Джедди, Глава Исламского центра в Москве, и Сулеймани, Советник по культурным вопросам Посольства Ирана в Москве, представляли Иран на этой видеоконференции.
Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Группа иранских, российских политических, религиозных и культурных мыслителей и деятелей на дистанционной встрече, подчеркивая уважение к святыням божественных религий, решительно осудила оскорбление святого места Его Светлости Пророка Мухаммеда (Мир ему и благословение!).
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