Ислам выступает против оскорбления святынь и культуры народов



Участники этой видеоконференции назвали ислам религией мира, милосердия, разумности и мысли и заявили: «Те, кто убивает невинных людей в результате террора и преступлений, не является мусульманином».

Участники видеоконференции подчеркнули, что террористические группировки — дело рук Запада и США и, как признавались официальные лица США, они сами создали и поддерживают эти террористические группы.

Нафигулла Аширов, Глава духовного управления мусульман азиатской части России, Кифах Бата, Верховный муфтий Волгограда, Мукаддас Бибарсов, муфтий Москвы, Анар Рамазанов, Глава столичной общины «Кяусар» и Глава центрального офиса муфтията, Дамир Хайретдинов, бывший Ректор Московского исламского университета, и Мухаммад Рагимов, Муфтий Ени Горск были гостями этого заседания от Российской Федерации.

Худжат аль-ислам Муджтахид Шабестари, член Совета по определению политической целесообразности Ирана и председатель Совета свещенников Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт, Худжат аль-ислам Ахтари, председатель Международного фонда Ашура, Казем Джалали, Посол Исламской Республики Иран в РФ, Худжат аль-ислам Акбари Джедди, Глава Исламского центра в Москве, и Сулеймани, Советник по культурным вопросам Посольства Ирана в Москве, представляли Иран на этой видеоконференции.