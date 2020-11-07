Иран стал вторым производителем наборов искусственного осеменения лабораторных животных в мире

Этот набор можно использовать для получения эмбрионов домашнего скота in vitro для использования в животноводстве для получения чистопородного молочного и мясного скота.
Иранской компании удалось произвести культуральную среду для ЭКО и заменить ее 5 импортными американскими питательными средами для непрерывного выполнения всех этапов лабораторного производства эмбрионов с одной питательной средой вместо 5 питательных сред.
Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Инновационная компания в Иране смогла производить эмбрионы животных в лабораторных условиях с использованием локализованных наборов для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), таким образом, после американской компании, Иран является вторым производителем наборов этого типа в мире.
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