Иран стал вторым производителем наборов искусственного осеменения лабораторных животных в мире



Этот набор можно использовать для получения эмбрионов домашнего скота in vitro для использования в животноводстве для получения чистопородного молочного и мясного скота.

Иранской компании удалось произвести культуральную среду для ЭКО и заменить ее 5 импортными американскими питательными средами для непрерывного выполнения всех этапов лабораторного производства эмбрионов с одной питательной средой вместо 5 питательных сред.