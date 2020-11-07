7 нояб. 2020 г., 11:57
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Президентские выборы в США не повлияют на политику Ирана, заявил Аракчи

Президентские выборы в США не повлияют на политику Ирана, заявил Аракчи

Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Принципиальная политика Ирана, основанная на противодействии господству и противодействию незаконному давлению, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметив, что президентские выборы в США не повлияют на политику Ирана.

"Результаты президентских выборов в США не повлияют на принципиальную политику Исламской Республики Иран", сказал иранский дипломат, комментируя выборы в США.

"Гегемонистская и агрессивная политика США не изменится со сменой президента в этой стране, но со сменой людей новые методы и подходы могут доминировать в американской политике", уточнил он.

"Естественно, в случае возникновения новых условий Иран примет соответствующие методы и решения в соответствии с этими условиями для защиты своих интересов и противодействия любому новому давлению или возможным угрозам", подчеркнул он.

Комментируя возможность возвращения США в иранскую ядерную сделку, замглавы МИД Ирана отметил, что говорить об этом пока рано. "Есть много вопросов, но сначала мы должны подождать и посмотреть возможные новые политики в США", резюмировал дипломат.

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