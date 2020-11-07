Куба поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Кубы Мигель Диас-Канель в субботу провели переговоры. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана выразил признательность Кубу за ее поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и пригласил президента страны посетить Исламскую Республику Иран.

Стороны также подчеркнули хорошие политические отношения между двумя странами и указали на существующие возможности для расширения экономических отношений между Ираном и Кубой.

Собеседники также выразили готовность сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.