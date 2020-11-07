7 нояб. 2020 г., 10:56
Journalist ID: 2177
News Code: 84101257
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Куба поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии

Куба поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии

Тегеран, 7 ноября. ИРНА — Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна поддерживает право Ирана на мирное использование атомной энергии и выступил против антииранских санкций США.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Кубы Мигель Диас-Канель в субботу провели переговоры. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

В ходе встречи министр иностранных дел Ирана выразил признательность Кубу за ее поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и пригласил президента страны посетить Исламскую Республику Иран.

Стороны также подчеркнули хорошие политические отношения между двумя странами и указали на существующие возможности для расширения экономических отношений между Ираном и Кубой.

Собеседники также выразили готовность сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.

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