Американский аналитический центр признал оборонную мощь Ирана

Согласно Приложению 5 ядерной сделки с Ираном и Приложению B к Резолюции No2231 об окончании эмбарго на поставки оружия в Иран в конце пятого года, эмбарго на поставки оружия в Иран закончился 18 октября этого года. Однако структура политики максимального давления со стороны США накладывает некоторые ограничения на банковские и финансовые обмены с Ираном. Это может затруднить международную торговлю оружием Ирана, и некоторые потенциальные покупатели иранского оружия могут испугаться.

Хотя Исламская Республика Иран достигла самообеспеченности во многих областях обороны, отныне страна сможет удовлетворять свои потребности в специальных обычных вооружениях, как и другие страны. С другой стороны, это большой успех для Тегерана, которому удалось устранить юридические препятствия для своего присутствия на мировом рынке вооружений; Бизнес, который СМИ оценивают от 400 миллиардов до нескольких триллионов долларов.

Истечение десятилетнего эмбарго ООН на поставки оружия Ирану вызвало много спекуляций по поводу того, какое оружие будет покупать Исламская Республика. Однако истечение эмбарго означает, что Иран может не только импортировать военную технику, но и вернуться на рынок в качестве экспортера.

Президент Ирана Хасан Рухани открыто заявил, что Иран рассчитывает продать больше оружия, чем закупит. В заявлении не было ничего удивительного, учитывая потребность страны в наращивании ненефтяного экспорта, а также готовность Ирана экспортировать военное оборудование своим союзникам «для предотвращения войн».

Уже в 2017 году иранская оборонная промышленность приняла участие в выставке IQDEX Defense, в Багдаде. Иранский стенд занял второе место после Китая.