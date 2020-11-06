Иранские фильмы «Солнце» и «Безмолвная равнина» будут участвовать в Стокгольмском кинофестивале

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Заместитель директора компании по строительству и развитию железных дорог Ирана Аббас Хатиби сказал, что в соответствии с усилиями правительства по завершению транзитных коридоров и увеличению международных железнодорожных маршрутов через две недели будет открыта железная дорога Хаф-Герат.