6 нояб. 2020 г., 22:11
Journalist ID: 2388
News Code: 84100843
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Иранские фильмы «Солнце» и «Безмолвная равнина» будут участвовать в Стокгольмском кинофестивале

Иранские фильмы «Солнце» и «Безмолвная равнина» будут участвовать в Стокгольмском кинофестивале

Тегеран, 6 ноября, ИРНА - Два иранских фильма, «Солнце» и «Безмолвная равнина», представлят иранское кино на 31-м Стокгольмском кинофестивале в Швеции.

Фильм «Солнце» режиссера Маджида Маджиди и «Безмолвная равнина» Ахмада Бахрами в секции «Открытая зона» кинофестиваля будут показаны.

31-й Стокгольмский международный кинофестиваль пройдет в Швеции с 11 по 22 ноября.

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