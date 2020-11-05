Эксперт рассказал, чья победа на выборах в США выгодна Ирану

На мой взгляд, Ирану подойдут оба. Байден заявлял, что политика максимального давления Трампа (на Тегеран) провалилась, США использовали всевозможные инструменты, так и не достигнув своих целей, это уже положительный момент", - сказал он РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что безуспешность проводимой при Трампе политики подтолкнет Вашингтон к поиску новых вариантов действий в отношении Тегерана.

В случае с Байденом это могло бы быть возвращение в ядерную сделку или "начало процесса возвращения в нее", добавил Изади, отметив, что демократ "не испытывает враждебного отношения к соглашению".

"Трамп стал причиной новых вызовов в самих США, нарушив в стране порядок. Для ряда стран, которые находятся под американским давлением, например, для Ирана, внутренние противоречия в Америке также подойдут. Его переизбрание ускорит закат США. С этой точки зрения победа Трампа для нас может быть хороша", - отметил американист.

"В любом случае любой из них будет беспроигрышным вариантом для Ирана", - подытожил Изади.

Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".