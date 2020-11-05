5 нояб. 2020 г., 16:24
Journalist ID: 2177
News Code: 84100039
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В Иране увидели вымирающую птицу

В Иране увидели вымирающую птицу

Ахвах, 5 ноября. ИРНА — На болоте "Бамдеж" в провинции Хузестан на юго-западе Ирана заметили 10 кречеток, находящихся под угрозой вымирания. Об этом сообщили местные власти.

Впервые, эту редкую птицу на болоте "Бамдеж" заметили в феврале 2016 года. В октябре 2017 года также увидели кречетку в этом районе.

В другие районы провинции Хузестан, в том числе в Даште Азадеган также в предыдущие годы были замечены около 22 кречетки.

Кречётка, или степная пигалица — вид птиц из семейства ржанковых. Обитает в открытых лугах России и Казахстана. Мигрируют на юг через Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Армению, Ирак, Иран, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию в Израиль, Эфиопию, Судан и на северо-запад Индии. Зимует в Пакистане, Шри-Ланке и Омане. Редко залетает в Западную Европу, где чаще встречается чибис.

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