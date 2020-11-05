Следующая администрация США сдастся иранскому народу

"Итоги президентских выборов в США будут озвучены сегодня ночью или завтра. Для нас не имеет значения, кто станет президентом Соединенных Штатов, но следующая администрация США, несомненно, подчинится воле иранского народа", заявил президент Ирана на церемонии открытия первого этапа проекта переброски воды из Персидского залива в центральные провинции страны.

По словам Рухани, реализация этого проекта позволит промышленности, фермерам и другим людям в Иране получить доступ к устойчивым водным ресурсам.