5 нояб. 2020 г., 15:12
Journalist ID: 2177
News Code: 84099964
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Следующая администрация США сдастся иранскому народу

Следующая администрация США сдастся иранскому народу

Тегеран, 5 ноября. ИРНА — вне зависимости от результата выборов следующая администрация США сдастся воле иранского народа. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Рухани.

"Итоги президентских выборов в США будут озвучены сегодня ночью или завтра. Для нас не имеет значения, кто станет президентом Соединенных Штатов, но следующая администрация США, несомненно, подчинится воле иранского народа", заявил президент Ирана на церемонии открытия первого этапа проекта переброски воды из Персидского залива в центральные провинции страны.

По словам Рухани, реализация этого проекта позволит промышленности, фермерам и другим людям в Иране получить доступ к устойчивым водным ресурсам.

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