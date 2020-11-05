Такфиритский терроризм создал атмосферу небезопасности и кровопролития в регионе

"Сегодня я направил свое сочувствие и соболезнования в посольство Афганистана после варварского нападения на Кабульский университет, унесшего жизни более 20 невинных студентов", написал Аракчи в своем Twitter.

"Такфирийский терроризм привел к кровопролитию и небезопасности во всем регионе и за его пределами", добавил он.

"От Афганистана до Ирака, Сирии и других исламских стран, от Западной Азии до Северной Африки, Кавказа и даже Европы — это только принесло нестабильность и небезопасность и заставило людей скорбеть", подчеркнул он.

Иранский дипломат в среду прибыл в посольство Афганистана в Тегеране и подписал мемориальную книгу в память жертв теракта в кабульском университете.

"Иран стоит рядом с народом и правительством Афганистана в борьбе с терроризмом и за достижение мира и согласия", сказал он.