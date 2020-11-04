4 нояб. 2020 г., 23:22
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News Code: 84099363
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Иранская железная дорога будет соединена с Афганистаном через две недели

Иранская железная дорога будет соединена с Афганистаном через две недели

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Заместитель директора компании по строительству и развитию железных дорог Ирана Аббас Хатиби сказал, что в соответствии с усилиями правительства по завершению транзитных коридоров и увеличению международных железнодорожных маршрутов через две недели будет открыта железная дорога Хаф-Герат.

«Вскоре будет открыт проект железной дороги Хаф-Герат, и к концу этого месяца иранская железная дорога будет соединена с афганской железной дорогой», - сказал он.

«С самого начала срока Хасана Рухани его правительство сделало завершение транзитных коридоров и сообщение с соседями приоритетом в своих планах, в связи с этим оно пыталось расширить железнодорожные границы страны», - отметил он.

По словам Хатиби, открытие железнодорожной границы Сарахс и усилия по строительству железной дороги Шаламче-Басра, соединяющей Иран с Ираком, входят в планы правительства по расширению международного железнодорожного сообщения.

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