Иранская железная дорога будет соединена с Афганистаном через две недели

«Вскоре будет открыт проект железной дороги Хаф-Герат, и к концу этого месяца иранская железная дорога будет соединена с афганской железной дорогой», - сказал он.

«С самого начала срока Хасана Рухани его правительство сделало завершение транзитных коридоров и сообщение с соседями приоритетом в своих планах, в связи с этим оно пыталось расширить железнодорожные границы страны», - отметил он.

По словам Хатиби, открытие железнодорожной границы Сарахс и усилия по строительству железной дороги Шаламче-Басра, соединяющей Иран с Ираком, входят в планы правительства по расширению международного железнодорожного сообщения.