Босния и Герцеговина выразила интерес к развитию парламентских отношений с Ираном

Посол Исламской Республики Реза Галичхан встретился с первым заместителем спикера Национального собрания Боснии и Герцеговины Дорианой Кришто.

Ссылаясь на поддержку Исламской Республикой Иран в отношении Боснии и Герцеговины, Кришто сказала: «Мы ценим поддержку Ираном развития Боснии и Герцеговины и будем поддерживать развитие отношений между двумя странами во всех областях».

Она подчеркнула необходимость улучшения отношений между президиумом, специализированными комиссиями и парламентскими группами дружбы Боснии и Герцеговины с иранским парламентом и добавила: «Парламент Боснии и Герцеговины поддерживает расширение двусторонних отношений с Ираном».