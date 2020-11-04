4 нояб. 2020 г., 22:43
Journalist ID: 2388
News Code: 84099345
0 Persons

Босния и Герцеговина выразила интерес к развитию парламентских отношений с Ираном

Босния и Герцеговина выразила интерес к развитию парламентских отношений с Ираном

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Первый вице-спикер Палаты представителей Национального собрания на встрече с послом Исламской Республики Иран в Сараево Резой Галичханом подчеркнула важность развития и улучшения парламентских отношений между двумя странами.

Посол Исламской Республики Реза Галичхан встретился с первым заместителем спикера Национального собрания Боснии и Герцеговины Дорианой Кришто.

Ссылаясь на поддержку Исламской Республикой Иран в отношении Боснии и Герцеговины, Кришто сказала: «Мы ценим поддержку Ираном развития Боснии и Герцеговины и будем поддерживать развитие отношений между двумя странами во всех областях».

Она подчеркнула необходимость улучшения отношений между президиумом, специализированными комиссиями и парламентскими группами дружбы Боснии и Герцеговины с иранским парламентом и добавила: «Парламент Боснии и Герцеговины поддерживает расширение двусторонних отношений с Ираном».

Your Comment

You are replying to: .
8 + 3 =