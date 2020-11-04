Иран и Пакистан обсудили развитие персидского языка

Голам-Али Хаддад-Хадел на встрече, посвященной предоставлению представительства Фонда Саади культурному атташе иранского посольства в Пакистане Эхсану Хазаи сказал: «В соответствии со статьей 4 устава Фонда Саади, утвержденного Высшим советом культурной революции, вручившей реализации этой цели культурному атташе посольство будет назначено представителем Фонда».

«Персидский язык и его обучение в Пакистане очень важны и приоритетны для нас, и Фонд Саади заявляет о своей готовности к сотрудничеству и двустороннему партнерству со всеми университетами Исламабада», - отметил он.