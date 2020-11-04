4 нояб. 2020 г., 18:04
Journalist ID: 2388
News Code: 84099157
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Иран и Пакистан обсудили развитие персидского языка

Иран и Пакистан обсудили развитие персидского языка

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Ссылаясь на важность преподавания персидского языка в Пакистане, глава Фонда Саади Голам-Али Хаддад-Адел сказал, что переподготовка и повышение квалификации знаний учителей и профессоров в области обучения персидскому языку в Исламабаде очень важны.

Голам-Али Хаддад-Хадел на встрече, посвященной предоставлению представительства Фонда Саади культурному атташе иранского посольства в Пакистане Эхсану Хазаи сказал: «В соответствии со статьей 4 устава Фонда Саади, утвержденного Высшим советом культурной революции, вручившей реализации этой цели культурному атташе посольство будет назначено представителем Фонда».

«Персидский язык и его обучение в Пакистане очень важны и приоритетны для нас, и Фонд Саади заявляет о своей готовности к сотрудничеству и двустороннему партнерству со всеми университетами Исламабада», - отметил он.

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