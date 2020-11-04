Завершена передача 6 иранских заключенных из Грузию в Иран

На четвертом этапе процесса передачи иранских заключенных, содержащихся под стражей в Грузии, и благодаря усилиям и последующим действиям посольства Исламской Республики Иран в Грузии, сегодня еще шесть иранских заключенных были переведены в Иран для отбывания оставшегося срока наказания.

Эти заключенные должны быть переведены в провинции их проживания после решения иранских судебных властей и прохождения периода карантина.

Ранее 110 иранских заключенных были переведены из Грузии в Иран в три этапа для продолжения отбывания наказания, и, включая иранских заключенных, переведенных сегодня, в общей сложности их число составляет 116.