4 нояб. 2020 г., 17:36
Journalist ID: 2388
News Code: 84099132
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Лукашенко: Иран - важный политический и экономический партнер Беларуси на Ближнем Востоке

Лукашенко: Иран - важный политический и экономический партнер Беларуси на Ближнем Востоке

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Иран важным политическим и экономическим партнером Беларуси на Ближнем Востоке.

Посол Исламской Республики Иран в Минске Саид Яри вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В ходе встречи президент Беларуси назвал Иран важным политическим и экономическим партнером Беларуси на Ближнем Востоке и сказал, что у двух стран есть высокий потенциал, который не был полностью использован.

Приветствуя отмену эмбарго ООН на поставки оружия в Иран, Лукашенко выразил надежду, что будут предприняты дальнейшие конструктивные шаги по стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

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