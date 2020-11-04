Лукашенко: Иран - важный политический и экономический партнер Беларуси на Ближнем Востоке

Посол Исламской Республики Иран в Минске Саид Яри вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

В ходе встречи президент Беларуси назвал Иран важным политическим и экономическим партнером Беларуси на Ближнем Востоке и сказал, что у двух стран есть высокий потенциал, который не был полностью использован.

Приветствуя отмену эмбарго ООН на поставки оружия в Иран, Лукашенко выразил надежду, что будут предприняты дальнейшие конструктивные шаги по стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.