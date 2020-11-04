МИД Азербайджанской Республики высоко оценил позицию лидера по карабахскому конфликту

"Азербайджан высоко ценит высказывания верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи в связи с армяно-азербайджанским конфликтом и в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики", говорится в заявлении МИД Азербайджанской Республики.

Лидер во вторник подчеркнул, что оккупационные территории Арменией должны быть возвращены Азербайджану. При этом он указал на необходимость обеспечения безопасности армян, проживающих на территории Карабаха.

"Мы высоко ценим усилия дружественного иранского государства по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе визит в регион специального посла президента Исламской Республики Иран, заместителя министра иностранных дел Аббаса Аракчи и его инициативу в связи со скорейшим урегулированием конфликта. Верим, что связи, построенные на исторических корнях между нашими странами, будут успешно развиваться и впредь, и будут служить обеспечению мира, стабильности и процветания в регионе", - отмечается в заявлении.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

