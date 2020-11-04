Юристы подписали обращение против ареста иранского дипломата в Бельгии

В заявлении, копия которого была размещена на веб-сайте организации «Адвокаты без границ», содержится призыв к Организации Объединенных Наций сохранить основы дипломатических отношений и рамки Конвенции и предотвратить практическое и постепенное отрицание реакции правительств Германии и Бельгии за нарушения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

По данным ИРНА, 2 июля 2018 года иранский дипломат в посольстве Исламской Республики в Австрии Асадолла Асади был арестован во время отпуска недалеко от города Ашаффенбург в Германии, в земле Бавария.

11 июля прошлого года генеральный прокурор Германии заявил, что приказал супружеской паре, живущей в Антверпене, Бельгия, взорвать ежегодный митинг Организации моджахедов иранского народа.

После ареста Асади правительство сраны сняло дипломатический иммунитет, что побудило Германию экстрадировать его в Бельгию, где он находится в заключении в течение года.

Недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде заявил, что нарушение дипломатического иммунитета Ассадоллы Асади является неприемлемым нововведением, и Министерство иностранных дел продолжает возлагать ответственность на соответствующие страны за нарушение прав иранского дипломата.