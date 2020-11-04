Рухани призвал США возвращаться к закону и международным соглашениям

"Если США будут снять жесткие санкции, проявлять уважение к иранскому народу, возвращаться к международным соглашениям, тогда наша ситуация меняется", отметил Рухани, добавив, что для Ирана важны принципы, подход и политики, а не человек или партия.

Рухани отметил, что Иран готовился к управлению страной в сложные условия, если США не вернутся к правильному подходу.

Говоря о нагорно-карабахском конфликте, глава иранского правительства заявил, что безопасность границ, отсутствие террористических группировок вблизи наших границ и неизменность географических границ значимы для Ирана.

Он назвал территориальная целостность правом Азербайджанской Республики, отметив: "Мы хотим, чтобы Баку добился своих прав мирным путем".

Рухани выразил надежду на успешность подготовленного Ираном плана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Военные действия между силами Азербайджана и Армении, которые начались с 27 сентября, на линии соприкосновения продолжаются. Стороны уже третий раз объявили о примирении. Последний режим прекращения огня вступили в силу с 8:00 по местному времени (07:00 мск) 26 октября.

С начала конфликта северо-западные пограничные районы Ирана были под случайным обстрелом двух сторон.

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