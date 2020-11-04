Посол Ирана во Баку прокомментировал теракты в Кабуле и Вене

«От Кабула до Вены деятельность ИГИЛ растет. Я сказал в более раннем интервью, что мир не был бы безопаснее без генерала Сулеймани, и ответственность за небезопасность от Кабула до Вены лежит на виновных в убийстве того, кто боролся с ИГИЛ и обеспечил безопасность в регионе и даже в Европе и Соединенных Штатах», - написал он в Twitter.