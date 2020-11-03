Иран, Россия и Индия обсудили ситуацию в Афганистане

"На встрече под председательством специальных представителей трех стран (Ирана, России и Индии) была выражена озабоченность ростом экстремизма и терроризма, а также установлением мира и стабильности в Афганистане и региональным сотрудничеством в целях укрепления мира в этой стране", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.