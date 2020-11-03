3 нояб. 2020 г., 21:03
Journalist ID: 2177
News Code: 84098053
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Иран, Россия и Индия обсудили ситуацию в Афганистане

Иран, Россия и Индия обсудили ситуацию в Афганистане

Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Во вторник в Москву состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей Ирана, России и Индии по Афганистану

"На встрече под председательством специальных представителей трех стран (Ирана, России и Индии) была выражена озабоченность ростом экстремизма и терроризма, а также установлением мира и стабильности в Афганистане и региональным сотрудничеством в целях укрепления мира в этой стране", говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

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