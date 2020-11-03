Лидер: следующий президент США не изменит политику Ирана

Сегодня лидер исламской революции выступил с Телеобращением в годовщину благословенного рождения Пророка Ислама Мохаммада и его правнука Имама Джафара Садыка. Затронуты в частности важные темы: оскорбление Пророка, выборы в США и пр.

"Не важно, кто победит на выборах_в_США, это не повлияет на нашу политику в отношении Штатов. С приходом каждого из них, естественно могут произойти некоторые события, но нас это не будет касаться. Наша политика является расчётливой и недвусмысленной", сказал лидер.

"Сегодня главным врагом Ислама являются империализм и сионизм. Последним примером демонстрации этой вражды являются события в Париже. Вопрос ведь не в том, что какой-то карикатурист совершил зло. За всем этим стоят империализм и сионизм", добавил он.

"Исламская умма сегодня полна гнева из-за оскорбления Пророка и протестует. На Востоке и Западе исламского мира народ и многие мусульманские должностные лица выступают в защиту исламской сущности и великой личности Пророка Ислама, что говорит о том, что исламские сообщества живы", указал аятолла Хаменеи.

Террористы не должны размещаться вблизи иранских границ

Аятолла Хаменеи предупредил, что террористы не должны размещаться вблизи иранских границ, отметив, что если Тегеран почувствует угрозу, он даст решительный ответ.

"К сожалению, между нашими соседями – Азербайджаном и Арменией — идет война. Это прискорбное событие, которое угрожает безопасности региона, и которое должно завершится как можно скорее",

Он подчеркнул, что азербайджанские территории должны быть возвращены Азербайджану, который "имеет право на их освобождение". При этом он указал на необходимость обеспечения безопасности армян, проживающих на территории Карабаха.