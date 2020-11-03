Для Ирана важно поведение США после выборов

"Иран не отдает предпочтение ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену", сказал Зариф.

Как отмечает телеканал, когда Зарифа попросили ответить на этот вопрос, он отметил, что заявления президентской кампании Байдена были более надежными.

"Если Соединенные Штаты решат прекратить свое деструктивное поведение в отношении Ирана, проблема по сути изменится, независимо от того, кто будет занимать главное кресло в Белом доме", продолжал глава иранской дипломатии.

Он в очередной раз подчеркнул, что Тегеран не будет возобновлять переговоры с Вашингтоном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. " Мы можем найти способ возобновить переговоры, но возобновление взаимодействия означает не возобновления переговоров, а возвращения США за стол переговоров", уточнил Зариф.