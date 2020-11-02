Обучение персидскому языку в Японии с помощью киберпространства

В связи с этим и в продолжение мероприятий, связанных с обучением персидскому языку среди японских энтузиастов и любителей культуры, культурным атташе Ирана в Японии был проведен второй виртуальный и онлайн-курс обучения в сотрудничестве с Фондом Саади.

До вспышки коронавируса и в рамках очень сплоченного и растущего процесса курсы персидского языка проводились лично и регулярно при поддержке Фонда Саади. Также было приостановлено проведение курсов очного консультирования, которые, после планирования и принятия эффективных мер, создали почву для реализации этих программ в киберпространстве.