Торговля Ирана со странами-членами ОЭС составила $4,5 млрд

«Помимо Ирана, с этой Организацией также сотрудничают Турция, Афганистан, Азербайджанская Республика, Кыргызстан, Казахстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В первом полугодии этого года торговля Иран с этими странами составила 4 миллиарда 542 миллиона 530 тысяч 920 долларов», - сказал он.

По его словам, доля экспорта Ирана в этот период составила 6 миллионов 540 тысяч 295 тонн на сумму 2 млрд 526 млн. 18 тыс. 538 долларов. Афганистан с 1 миллиардом 108 миллионов 798 тысяч 627 долларов был первым экспортным направлением иранских товаров.