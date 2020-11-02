Иранский фильм получил приз на испанском кинофестивале

Фильм режиссера Вахида Эслами попал в конкурсную программу среди 1700 представленных на фестиваль фильмов и, наконец, получил награду за лучший сценарий.
Победители фестиваля будут напрямую выбраны на Оскар 2021 года.
Тегеран, 2 ноября, ИРНА - Фильм «тринадцатого месяца года» получил награду за лучший сценарий на Международном кинофестивале в Испании.
Фильм режиссера Вахида Эслами попал в конкурсную программу среди 1700 представленных на фестиваль фильмов и, наконец, получил награду за лучший сценарий.
Победители фестиваля будут напрямую выбраны на Оскар 2021 года.
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