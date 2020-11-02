Иранский фильм получил приз Испанского кинофестиваля

Тегеран, 2 ноября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и заместитель министра иностранных дел Ирана Голамреза Ансари встретились сегодня в понедельник в режиме онлайн для обсуждения сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества.