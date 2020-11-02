2 нояб. 2020 г., 16:34
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News Code: 84097132
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Иран и Россия обсудили двустороннее сотрудничество и Евразию

Иран и Россия обсудили двустороннее сотрудничество и Евразию

Тегеран, 2 ноября, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин и заместитель министра иностранных дел Ирана Голамреза Ансари встретились сегодня в понедельник в режиме онлайн для обсуждения сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества.

Как сообщает МИД РФ, 2 ноября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Панкина с заместителем Министра иностранных дел Ирана Ансари в формате видеоконференции.

Была обсуждена проблематика интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сотрудничества ЕАЭС-Иран, развитие транспортных коридоров, актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия на площадках международных финансовых организаций, ситуация на мировых энергетических рынках и возможности координации в профильных многосторонних форматах, а также перспективы сотрудничества по противодействию COVID-19.

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