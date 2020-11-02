Иран и Россия обсудили двустороннее сотрудничество и Евразию

Как сообщает МИД РФ, 2 ноября состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Панкина с заместителем Министра иностранных дел Ирана Ансари в формате видеоконференции.

Была обсуждена проблематика интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сотрудничества ЕАЭС-Иран, развитие транспортных коридоров, актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия на площадках международных финансовых организаций, ситуация на мировых энергетических рынках и возможности координации в профильных многосторонних форматах, а также перспективы сотрудничества по противодействию COVID-19.