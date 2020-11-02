2 нояб. 2020 г., 14:36
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News Code: 84096919
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В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса

В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Иран втайне продолжит работу над вакциной от коронавируса по некоторым причинам, отметил министр здравоохранения ИРИ Саид Намаки в воскресенье.

"В настоящее время из 12 действующих команд, работающих над вакциной от коронавируса, 3, 4 команды добились значительного прогресса, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости в этом отношении ", заявил он в эфире государственного телевидения Ирана.
Намаки отметил, что недавние подробные отчеты о развитии болезни и увеличивающемся числе случаев коронавируса и смертей от Covid-19, представленные верховному лидеру аятолле Хаменеи, вызвали у него большую озабоченность. Вот почему он созвал собрание Национального штаба по борьбе с коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране возросло до 62878. Число жертв достигло 35738.

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