В Иране выразили надежду на хорошие результаты вакцины от коронавируса

"В настоящее время из 12 действующих команд, работающих над вакциной от коронавируса, 3, 4 команды добились значительного прогресса, и я надеюсь, что скоро у нас будут хорошие новости в этом отношении ", заявил он в эфире государственного телевидения Ирана.

Намаки отметил, что недавние подробные отчеты о развитии болезни и увеличивающемся числе случаев коронавируса и смертей от Covid-19, представленные верховному лидеру аятолле Хаменеи, вызвали у него большую озабоченность. Вот почему он созвал собрание Национального штаба по борьбе с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иране возросло до 62878. Число жертв достигло 35738.



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