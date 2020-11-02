Иранский футболист официально перешел в футбольный клуб Катар СК

Ранее бывший полузащитник иранской футбольной команды Эстеглал Тегерана в прошлом сезоне объявил о своем намерении покинуть Эстеглал.

Этот игрок носил номер 6 во время своего в присутствия в «Эстеглал», а теперь носит номер 9.