2 нояб. 2020 г., 14:24
Journalist ID: 2388
News Code: 84096882
0 Persons

Иранский футболист официально перешел в футбольный клуб Катар СК

Иранский футболист официально перешел в футбольный клуб Катар СК

Тегеран, 2 ноября, ИРНА - Катарский клуб Катар СК объявил об официальном присоединении Али Карими к тренировкам команды, опубликовав видео его присутствия.

Ранее бывший полузащитник иранской футбольной команды Эстеглал Тегерана в прошлом сезоне объявил о своем намерении покинуть Эстеглал.

Этот игрок носил номер 6 во время своего в присутствия в «Эстеглал», а теперь носит номер 9.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 6 =