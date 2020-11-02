Иранский футболист официально перешел в футбольный клуб Катар СК

Ранее бывший полузащитник иранской футбольной команды Эстеглал Тегерана в прошлом сезоне объявил о своем намерении покинуть Эстеглал.
Этот игрок носил номер 6 во время своего в присутствия в «Эстеглал», а теперь носит номер 9.
Тегеран, 2 ноября, ИРНА - Катарский клуб Катар СК объявил об официальном присоединении Али Карими к тренировкам команды, опубликовав видео его присутствия.
Ранее бывший полузащитник иранской футбольной команды Эстеглал Тегерана в прошлом сезоне объявил о своем намерении покинуть Эстеглал.
Этот игрок носил номер 6 во время своего в присутствия в «Эстеглал», а теперь носит номер 9.
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