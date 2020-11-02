Иран выразил беспокойство из-за присутствия террористов на северных границах страны

"Кроме министра иностранных дел Ирана, (Спецпосланник Ирана по карабахскому конфликту – ред.) Аббас Аракчи в ходе своего регионального турне предупредил Баку, Ереван, Москву и Анкару о присутствии террористов на серверных границах страны, другие стороны опровергли этот вопрос, но мы все ещё беспокоены", заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана, отметив, что Тегеран ни с кем церемониться по этому вопросу.

Инициатива Ирана по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

"Карабахский конфликт – это тридесятилетний конфликт, который нелегко разрешить", отметил Хатибзаде, добавив, что Иран как соседняя страна подготовил план на основе действующих фактах, но столицы вовлеченных сторон будут решать об этом вопросе.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран следит за этим вопросам на международном уровне.

Президентские выборы в США

Говоря об утверждениях американских властей о вмешательстве Ирана, России и Китая во президентские выборы США, Хатибзаде заявил: "Иран не заинтересован во вмешательстве в президентские выборы США, мы считаем, что вмешательство никому не приносит выгоду". По его словам, американский народ сам должен избрать.

Он отметил, что президентские выборы в США все больше превращаются в шоу, добавив:"История показала, что какая страна вмешивала во внутренние дела других стран, оформив госперевороты, и какая страна переправляла силы ЦРУ в другие страны".

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