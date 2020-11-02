2 нояб. 2020 г., 13:07
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Иранский фильм вошел в программу бразильского кинофестиваля

Иранский фильм вошел в программу бразильского кинофестиваля

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Документальный фильм "Когда родился Махди" иранского режиссера Амира Махди Хакими и Ходжата Бамрута вошел в основную программу кинофестиваля "Alter do Chão" в Бразилии.

Из-за вспышки коронавируса 2-й кинофестиваль "Alter do Chão" 9-16 ноября в формате онлайн пройдет в Бразилии. Фильмы по темам искусства и культуры, окружающей среды и инвалидности покажут в этом кинофестивале.
Сюжет фильма – Махди родился глухим, и сталкивается с многими проблемами. Он решился стать врачом...
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