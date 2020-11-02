Иранский фильм вошел в программу бразильского кинофестиваля

Из-за вспышки коронавируса 2-й кинофестиваль "Alter do Chão" 9-16 ноября в формате онлайн пройдет в Бразилии. Фильмы по темам искусства и культуры, окружающей среды и инвалидности покажут в этом кинофестивале.
Сюжет фильма – Махди родился глухим, и сталкивается с многими проблемами. Он решился стать врачом...
Следите за нами в Twitter @irnarussian
Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Документальный фильм "Когда родился Махди" иранского режиссера Амира Махди Хакими и Ходжата Бамрута вошел в основную программу кинофестиваля "Alter do Chão" в Бразилии.
Из-за вспышки коронавируса 2-й кинофестиваль "Alter do Chão" 9-16 ноября в формате онлайн пройдет в Бразилии. Фильмы по темам искусства и культуры, окружающей среды и инвалидности покажут в этом кинофестивале.
Your Comment