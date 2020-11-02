Аракчи: предложение Ирана может способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

В интервью ITV (Социальная сеть телевидения) Азербайджанской Республики Аракчи объяснил инициативу Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Реалистичный взгляд, региональный подход и участие влиятельных стран региона - вот содержание иранского плана, и этот план, в рамках регионального партнерства, призван решить этот вопрос и побудить обе стороны выполнить свои требования", сказал он.

План Ирана основан на ряде международно признанных принципов, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, принцип нерушимости границ, прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и возвращение перемещенных лиц", - отметил он.

"Если все стороны будут действовать добросовестно и вмешательство некоторых стран за пределами региона, которые стремятся разрушить отношения, будет предотвращено, мы сможем добиться результата", заключил он.