Аракчи: предложение Ирана может способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

В интервью ITV (Социальная сеть телевидения) Азербайджанской Республики Аракчи объяснил инициативу Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Реалистичный взгляд, региональный подход и участие влиятельных стран региона - вот содержание иранского плана, и этот план, в рамках регионального партнерства, призван решить этот вопрос и побудить обе стороны выполнить свои требования", сказал он.
План Ирана основан на ряде международно признанных принципов, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, принцип нерушимости границ, прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и возвращение перемещенных лиц", - отметил он.
"Если все стороны будут действовать добросовестно и вмешательство некоторых стран за пределами региона, которые стремятся разрушить отношения, будет предотвращено, мы сможем добиться результата", заключил он.
Тегеран, 2 ноября, ИРНА - Специальный посланник Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Аббас Аракчи сказал, что план Ирана основан на ряде международно признанных принципов, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, принцип нерушимости границ, прекращение оккупации, уважение прав меньшинств и возвращение беженцев.
В интервью ITV (Социальная сеть телевидения) Азербайджанской Республики Аракчи объяснил инициативу Ирана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Реалистичный взгляд, региональный подход и участие влиятельных стран региона - вот содержание иранского плана, и этот план, в рамках регионального партнерства, призван решить этот вопрос и побудить обе стороны выполнить свои требования", сказал он.
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